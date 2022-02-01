Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывшего милиционера осудили на 18 лет из-за стрельбы по людям. Приговор вынес Свердловский областной суд, сообщает пресс-служба инстанции.

Суд

Установлено, что 30 мая этот гражданин удерживал в своей квартире человека. А когда тот сумел сбежать, то вышел на балкон, произвёл несколько выстрелов из карабина в воздух и открыл стрельбу по прохожим.

Ранения получили девятилетняя девочка, которая находилась со своими родителями в припаркованном автомобиле, и сотрудник Росгвардии. Гражданину вменили два эпизода посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, покушение на убийство в том числе малолетней, умышленное повреждение имущества и т.д.

По приговору суда наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. После освобождения на два года его свобода будет ограничена.