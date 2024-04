Шеффилд, Великобритания, 1 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Британская рок-группа Bring Me The Horizon напишет саундтрек для гоночного симулятора Gran Turismo 7. Об этом 1 февраля пишет портал VGC.

Carscoops Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo

Ожидается, что Bring Me The Horizon исполнит кавер на композицию Moon Over The Castle — официальную тему франшизы Gran Turismo. Официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, что релиз Gran Turismo 7 состоится 4 марта 2022 года. Игра будет доступна на консолях PS4 и PS5.