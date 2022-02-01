* Талибы — запрещённая в России организация

Нили, Афганистан, , 16:01 — REGNUM Комиссия по чистке Исламского Эмирата в афганской провинции Дайкунди объявила об увольнении мэра города Нили, административного центра провинции, по подозрению в вымогательстве. Об этом заявил глава комиссии Убайдулла Файзани, сообщает 1 февраля агентство «Шафакна».

Флаг Афганистана

Мэр Нили Ахмад Хан Теймури и четверо других сотрудников муниципалитета были арестованы по подозрению в незаконном сборе денег у владельцев магазинов и торговцев на рынках, однако после повторного расследования мэр был освобожден, но уволен с занимаемой должности.

«Ханиф Рауфи, финансовый директор, Талиб Хусейн Амири, директор по недвижимости, Кадир Мубин, директор по доходам, и Мохаммад Мозаффари, технический директор, находятся под стражей», — добавил он.

Файзани сообщил, что они незаконно собрали с людей 400 000 афгани.

Между тем, два дня назад один из вышеуказанных сотрудников муниципалитета подтвердил, что по распоряжению мэра незаконно собирал с населения деньги для заместителя губернатора провинции Дайкунди.