Москва, 1 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. NFT-маркетплейсы должны попасть под законодательство о «приземлении» в России, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

NFT — это аббревиатура от non-fungible token, что переводится с английского как «невзаимозаменяемый токен», уникальный цифровой ключ, созданный на основе криптовалюты. Все чаще звучат вопросы о правовом статусе NFT в России — тем более, что цифровые копии картин продают не только знаменитые иностранцы вроде Джонни Деппа, но и российский Государственный Эрмитаж, отметил Горелкин в телеграм-канале.

«На сегодняшний день у понятия «NFT» не существует определения в российском законодательстве. Термин «токен» фигурирует в законе о цифровых финансовых активах — но его описание даже формально не соответствует тем NFT, которыми сейчас торгуют в маркетплейсах. В то же время, по мнению многих юристов, ни ценными бумагами, ни цифровой валютой невзаимозаменяемые токены тоже не назвать нельзя. По сути, их определение ближе к «цифровым сертификатам на право собственности». Очевидно, что наше законодательство в этой части нуждается в совершенствовании и выработке четких дефиниций», — рассуждает Горелкин.

Пока же правовой статус NFT определяется исключительно правилами площадки, которая его выпускает, указал парламентарий.

«Я считаю, что как и в случае с криптовалютными биржами, крупнейшие NFT-маркетплейсы должны попасть под действие закона «о приземлении» — только так государство сможет защитить права российских владельцев дорогостоящих NFT в случае возникновения спорных ситуаций». — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, токены NFT обеспечивают новый способ владения и возможность продавать всевозможные художественные произведения. При создании токена можно указать комиссионные, которые вы будете получать каждый раз, когда он будет продаваться в будущем (обычно около 10%).

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