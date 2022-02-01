Бухарест, , 16:01 — REGNUM Министерство труда и социальной политики Румынии (МТСП) объявило о начале работы над новым документом, предусматривающим увеличение пенсий, пособий и других социальных выплат в стране. Об этом 1 февраля сообщило Румынское телевидение.

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По словам главы МТСП Мариуса Будая, соответствующая программа призвана повысить уровень благосостояния наименее защищенных слоев румынского общества, а также избежать общего обнищания населения Румынии.

«Необходимо сократить экономический разрыв между богатыми и бедными гражданами», — резюмировал, в частности, он.

Согласно официальной информации, указанный документ уже получил принципиальное одобрение премьер-министра Румынии Николае Чукэ и румынского президента Клауса Йоханниса. Предполагается, что предварительная программа МТСП будет представлена на рассмотрение правительства в течение ближайших двух недель.