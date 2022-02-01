Москва, 1 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, по состоянию на 15:15 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent, ставшего основным после окончания января и экспирации мартовских фьючерсов, снижаются на 0,39%, до $88,91 за баррель. При этом майский фьючерс торгуется ещё дешевле — по $87,46, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«Зима близится к концу, при этом температура в странах Европы несколько подросла. Параллельно спотовые цены на газ в Европе несколько снизились на фоне увеличения прокачки Газпромом через украинскую ГТС.

Тем не менее, запасы газа в европейских и украинских хранилищах находятся на многолетних минимумах, что не дает оснований ожидать, что коррекция будет очень продолжительной.

Цены на нефть остаются выше пробитого в январе долгосрочного нисходящего тренда от 2008 года, так что любой позитивный сигнал может быть истолкован трейдерами как повод возобновить покупки.

Впрочем, новые обстрелы ОАЭ хуситами рынок пока воспринял спокойно. 1 февраля будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти, 2 февраля свой отчет предоставит минэнерго.

В случае, если сокращение запасов продолжится, это может стать хорошим подспорьем для новой атаки «быков» на уровень $90 за баррель», — предполагает эксперт.

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