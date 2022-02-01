Москва, 1 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. К 2024 году в России порядка 80 млн граждан смогут получить социальную поддержку по одному заявлению или вообще без заявлений. Об этом 1 февраля заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«К 2024 году почти 80 млн граждан, даже более, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него», — сказала зампред правительства.

Она пояснила, что в 2021 году в проактивном режиме назначались пособия беременным женщинам, выплаты на детей от трёх до семи лет.

«В 2022 году на принципы федерального казначейства будут переведены все федеральные меры поддержки семей с детьми, инвалидов и пожилых граждан», — добавила Голикова.