1 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:33 — REGNUM В Южной Корее обсудили продажу южнокорейских самоходных гаубиц K-9 Египту.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 1 февраля представители Южной Кореи подписали соглашение о купле-продаже южнокорейских самоходных гаубиц K-9 на общую сумму 2 трлн вон (~1,6 млрд).

Известно, что подписание документа состоялось в Каире после того, как глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились ускорить заключение сделки по продаже южнокорейских гаубиц.

Мун Чжэ Ин и Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции в Каире President.go.kr

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«Данная сделка ещё раз доказывает превосходство южнокорейского вооружения», — сообщил Мун Чжэ Ин после появления информации об успешной сделке.

Глава Южной Кореи также выразил благодарность всем тем, кто работал над заключением соглашения.

Отметим, что Египет стал восьмой страной, куда Южная Корея поставит гаубицы K-9. Ранее Сеул экспортировал технику в Турцию, Польшу, Индию, Норвегию, Финляндию, Эстонию и Австралию.

K-9 Thunder 권순삼, 국방시민연대

«Этот проект продвигался ещё при Пак Кын Хе. Он же не приписывает себе эти заслуги?» — интересуется ckaq***.

«Наш президент самый лучший!» — ехидничает jgj6***.

«Почему нынешняя власть осуждает достижения тех, кто был до них, хотя сами, по сути, ничего хорошего так и не сделали?» — вопрошает ksh7***.

«Кажется, у нашего президента нет совести. Это не его заслуга, однако он приписывает её себе…» — возмущается poll***.

«Впервые вижу, чтобы людей так презирали за хорошо проделанную работу», — пишет hanm***.

«А если разобраться, внес ли хоть какой-то вклад в оборонную промышленность нынешний президент?» — интересуется chos***.

«Как ни промывайте кости, а Мун проделал хорошую работу на посту президента», — радуется kbi2***.

«Это заслуга компании!» — отмечает sbs5***.

«Хочу заметить, что компании не занимаются экспортом вооружений напрямую. Так или иначе, вся инициатива и продвижение идут от государства», — пишет kcho***.

«Мун на славу поработал, пока был в турне по странам Ближнего Востока», — радуется ndjf***.

«Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит», — смеется jw01***.

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