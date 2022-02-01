Варшава, , 15:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Польши создается рабочая группа по исследованию истории спасения евреев польскими дипломатами во время Второй мировой войны. Об этом передает пресс-служба дипломатического ведомства.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в исследовательский коллектив МИД Польши вошли дипломаты из польского Посольства в швейцарском Берне, которые узнали и представили международной общественности героическую деятельность своих предшественников во время Второй мировой войны.

В частности, они узнали и обнародовали информацию, как в начале 1940-х годов группа польских дипломатов под руководством посла Польши в Швейцарии Александра Ладося изготавливала и выдавала евреям фальшивые паспорта стран Южной Америки. Таким образом сотрудники посольства спасли от гибели, по меньшей мере, 800 человек.

Специальная группа по исследованию истории спасения евреев польскими дипломатами во время Второй мировой войны будет действовать при Департаменте общественной и культурной дипломатии МИД.

Согласно концепции МИД, поиски будут сосредотачиваться, прежде всего, на архивах государств, где во время Второй мировой войны польская дипломатия имела наибольшие возможности деятельности по спасению евреев от Холокоста. Речь идет о нейтральных странах в Европе и за ее пределами.