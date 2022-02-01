Москва, 1 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже падает на 1,04%, до 76,51 рубля. Евро теряет 0,89%, откатываясь до 86,22 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Сегодня рынок проводит переоценку геополитических рисков. В преддверии телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главы МИД РФ Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном инвесторы сочли, что излишне пугались скорого начала боевых действий на Украине и санкций против России.

Возможно, такому мнению поспособствовало то, что с началом нового месяца Газпром резко нарастил поставки газа через территорию Украины. Хотя последнее, вполне возможно, связано с временным гэпом между ценами на спотовом рынке и контрактной ценой.

В то же время ситуация вокруг Украины остается напряженной — Зеленский объявил о наращивании численности армии, власти самопровозглашенных республик сообщают о переброске на линию соприкосновения все новых подразделений ВСУ, западных наемников и поставленных странами НАТО вооружений.

В то же время СНБО Украины заявил о том, что Минские соглашения ведут к развалу страны и выполнять их не следует, потому что они были подписаны под угрозой «русских автоматов».

Так что не исключено, что геополитические риски вновь обострятся в ближайшие дни, одновременно с началом Олимпиады в Пекине. В таком случае рубль снова окажется под давлением», — полагает эксперт.

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