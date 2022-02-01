Чарикар, Афганистан, 1 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) раздал зимнюю одежду 880 детям в афганской провинции Парван после публикации в газете «8 Собх» репортажа о росте детского труда и бедности в этой провинции.

(сс) Lauras Eye Дети Афганистана

Расул Абди, технический советник и местный консультант ЮНИСЕФ, сообщил «изданию, что помощь была распределена среди нуждающихся детей в нескольких уездах и административном центре провинции Парван.

Хотя он не назвал точное количество работающих детей в Афганистане, он признал, что за последние несколько месяцев число работающих детей в стране достигло рекордного уровня.

Около двух недель назад чиновники департамента труда и социальных вопросов Парвана выразили обеспокоенность по поводу роста детского труда в провинции.

В те дни департамент сообщил газете «8 Собх», что из-за нехватки финансовых ресурсов департамент передал некоторых детей из государственного интерната в Парване «под опеку» нескольких семей.

Согласно официальной статистике департамента труда и социальных вопросов провинции Парван, в городе Чарикар, административном центре провинции, трудятся более 1700 детей.