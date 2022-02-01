Уфа, , 15:59 — REGNUM Женщину и ее бывшего супруга обвинили в убийстве инвалида из корыстных побуждений в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство

По версии следствия, в г. Кумертау 27-летняя фигурантка уголовного дела задолжала 30 тысяч рублей 38-летнему бывшему сожителю, не захотев возвращать долг, она уговорила своего бывшего супруга убить кредитора, который являлся инвалидом.

В материалах дела указано, что в ночь с 25 на 26 марта 2021 года фигуранты уголовного дела пришли к жертве домой, обвиняемый нанес мужчине несовместимые с жизнью ранения.

Следователи считают, что обвиняемые похитили из дома убитого сумку, ноутбук, телефон и банковскую карту, с которой сняли 33,5 тысяч рублей, таким образом был причинен ущерб на общую сумму свыше 83 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства и кражи. Обвиняемые находятся под стражей. Расследование дела продолжается.