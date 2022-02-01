Амурская область, 14 мая, 2003, 13:28 — ИА Регнум. 13 мая в РАО "ЕЭС России" состоялось очередное заседание штаба по строительству Бурейской ГЭС. От Амурской области в нем принял участие заместитель главы, руководитель представительства Амурской области в Москве Сергей Лавриков. Как сообщает пресс-служба администрации Амурской области, в заседании штаба приняли участие генеральный директор Бурейской ГЭС Юрий Горбенко, советник РАО Валерий Саакян,председатель оперативного пускового штаба Анатолий Копсов, заместитель председателя правления РАО Сергей Дубинин. Провел совещание председатель правления РАО Анатолий Чубайс.

Выполняемые работы строго соответствуют запланированному графику. Не смотря на то, что темп заполнения ложа водохранилища ГЭС вызывает волнение, участники штаба уверены, что к пуску агрегата ложе водохранилища будет заполнено до необходимого уровня.

13 мая группа специалистов РАО "ЕЭС России" во главе с Валерием Саакяном отправилась в Амурскую область для непосредственного контроля на стройке. Следующее заседание штаба, которое пройдет 16 июня, станет последним перед пуском первого гидроагрегата.