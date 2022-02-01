Москва, , 15:56 — REGNUM Благодаря заключенным с российской стороной долгосрочным контрактам, Венгрия покупает у России природный газ по цене, которая в пять раз ниже рыночной. Об этом 1 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле.

Владимир Путин и Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил российский лидер, договоры о поставках Венгрии российского газа до 2036 года, которые были подписаны в минувшем году, являются результат прежде всего работы нынешнего главы венгерского правительства.

При этом Путин уточнил, что они не только способствуют обеспечению стабильных поставок голубого топлива венгерской стороне до 2036 года.

«Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что свыше двух млн российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» поставила в Венгрию Россия.