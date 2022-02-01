Белград, 1 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Евросоюз и США одинаково смотрят на диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной, что подтвердил визит спецпредставителей США и ЕС Мирослава Лайчака и Габриэля Эскобара 31 января в Приштину. Такое мнение 1 февраля высказал бывший глава Координационного центра по Косово и Метохии правительства Сербии Небойша Чович.

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По словам Човича, оба западных дипломата пытаются дезавуировать Брюссельское соглашение, подписанное между Белградом и Приштиной в 2013 году.

«Их заявления существуют только для того, чтобы им было о чем писать в своих биографиях. Переговоры используются для скупки времени», — заявил Чович в интервью телеканалу К1.

Чович напомнил, что фраза «конструктивный подход» для Приштины обозначает только одно — признание Косово со стороны Сербии.

«Мы дошли до черты, которую уже нельзя переходить. Нет уступок», — сказал Чович.

Напомним, что 31 января в Приштине Лайчак и Эскобар отметили, что «независимость и суверенитет Косово» нельзя ставить под вопрос.