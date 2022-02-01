Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В коронавирусных стационарах Петербурга на 1 февраля находятся на лечении 7496 человек с COVID-19 и пневмониями, это на 47 человек больше, чем сутками ранее, сообщили в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики в «красной зоне»

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За 31 января в Петербурге выявлено 13 619 новых носителей COVID-19 (-2183 к уровню предыдущих суток).

За последние сутки в Петербурге в коронавирусные стационары доставили 538 пациентов с диагнозом COVID-19, это на 18 человек больше, чем в предыдущие сутки. Выписаны по выздоровлению за сутки 4313 человек (+2699). Умерли от ковида за сутки 58 человек (-2).

В реанимационных палатах коронавирусных больниц лежат 593 человека (-15), к аппаратам ИВЛ подключены 309 больных (-20).

В Петербурге развернуты 9104 коронавирусные койки (+360) в 17 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 27,68% от норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге сегодня находится 107 400 человек (+8965 за сутки).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,19 ед. и сейчас составляет 1,35 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.