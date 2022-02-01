Минск, , 16:11 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с прибывшим в Минск губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым задал главе второго города России вопросы, актуальность которых этой зимой стала известна не только в Северной столице.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

«Заморозило немного вас? Снегом забросало?», — с улыбкой поинтересовался Лукашенко при встрече с Бегловым, сообщает телеграм-канал пресс-службы президента Белоруссии.

В ответ губернатор Петербурга согласился с этим, а на уточнение Лукашенко о том, насколько сильно завалило, Беглов заявил, что в Белоруссии снега выпало меньше.

Быстрое обсуждение ситуации со снегом в Петербурге прошло на позитивной волне. Вместе с тем президент Белоруссии поинтересовался, как обстоят дела со здоровьем у губернатора Петербурга.

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Напомним, Александр Лукашенко положительно оценил работу губернатора Петербурга. С высоты птичьего полета президент Белоруссии увидел, что город изменился в лучшую сторону.

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