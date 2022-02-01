Киев, , 15:54 — REGNUM Украинская сторона намерена обвинить Россию в невыполнении Минских соглашений. Это произойдёт 17 февраля в ходе заявленного Россией заседания Совбеза ООН, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко 1 февраля на брифинге.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, Украина и её партнёры хотят воспользоваться предстоящим брифингом Совбеза ООН по вопросам выполнения минского комплекса мер, чтобы «представить международной общественности факты невыполнения Россией своих обязательств в рамках мирного урегулирования».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия запланировала на 17 февраля заседание Совбеза по Минским соглашениям. Оно приурочено к седьмой годовщине заключения договорённостей, призванных урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России не раз подчёркивали, что Москва — лишь посредник в урегулировании конфликта в Донбассе, но никак не одна из его сторон.

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