Москва, 1 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. То, как СМИ подают новость о действиях недобросовестных брокеров, не способствует правильному пониманию проблемы. Брокеры — это лицензированные участники финансового рынка, зарегистрированные на биржах и действующие под строгим контролем ЦБ РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUMгенеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Им, в частности, прямо запрещено законодательством гарантировать клиентам прибыль при вложении в рисковые инструменты фондового рынка. Конечно, это не избавляет их от жалоб клиентов, которые не всегда бывают довольны качеством оказанных услуг.

Зачастую в основе недовольства то, что сами инвесторы начинают вкладывать средства на биржевых рынках, не понимая всех связанных с этим рисков, но, конечно, бывают и ошибки со стороны самих брокеров.

Но любой такой случай разбирается ЦБ РФ и Роспотребнадзором, в случае несогласия с их решением клиент может обратиться в суд. Брокерская лицензия — слишком большая ценность для того, чтобы ей рисковать.

В самой же новости речь идет не о брокерах, а о выдающих себя за них мошенников, которые пользуются доверчивостью, алчностью и недостаточной финансовой грамотностью россиян. Как правило, в таких конторах сделки не проводятся на реальном биржевом рынке, никаких лицензий у них нет.

Мошенники также часто выдают себя за сотрудников банков, или сотрудников МВД, но никто же не говорит, что в связи с этим выросло количество жалоб на банки и правоохранительные органы.

При этом мошенники часто размещают рекламу в интернете, но контроль за такими рекламными объявлениями, к сожалению, значительно менее пристальный, чем за рекламными материалами настоящих брокерских компаний.

Такая поверхностная подача информации, к сожалению, негативно сказывается на репутации биржевой торговли в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ОНФ, в 2021 году граждане России подали более 2,45 тыс. жалоб на недобросовестную деятельность брокеров.

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