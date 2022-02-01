* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:49 — REGNUM Спецпредставитель президента России по Афганистану заявил, что отмена действующих санкций против Афганистана будет зависеть от усилий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по созданию инклюзивного правительства и борьбе с терроризмом и наркотиками.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», Замир Кабулов, директор Второго департамента Азии МИД РФ и спецпредставитель президента РФ по Афганистану, заявил, что полная отмена всех действующих санкций против Афганистана возможна при наличии реальных действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по выполнению своих обязательств.

Кабулов заявил, что снятие всех существующих ограничений возможно при конкретных шагах нового правительства в Кабуле по завершению межафганского мирного процесса и установлению сбалансированной этнической и политической структуры власти, а также неустанных усилий по борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Касаясь активизации контактов с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Кабулов заявил: «Учитывая нынешние внешнеполитические и экономические контакты и усилия некоторых стран постепенно возобновить свое дипломатическое или консульское присутствие в Кабуле, определенное позитивное отношение к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очевидно. Все это указывает на шаги к официальному международному признанию режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Ранее Замир Кабулов сообщил, что следующая встреча расширенной «тройки» запланирована на конец февраля в Кабуле, и что ведутся переговоры для определения точной даты.

На вопрос, могут ли спорадические этнические протесты перерасти в массовое сопротивление талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) летом, Кабулов ответил: «К сожалению, такая вероятность есть. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международное сообщество должны приложить все усилия, прежде всего, для стабилизации социально-экономической ситуации внутри страны».

Он добавил, что размораживание Соединенными Штатами активов Афганистана и увеличение социально-экономической и гуманитарной помощи Афганистану также будут способствовать этому процессу.

Дипломат также подчеркнул необходимость недопущения провокационных действий внутри и за пределами Афганистана, разжигающих межэтнические конфликты, чреватые вооруженным противостоянием.