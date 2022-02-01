Ташкент, , 15:47 — REGNUM Среди заразившихся коронавирусом в Узбекистане превалирует штамм «Омикрон» — на его долю приходится 85% подтверждённых случаев. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на главврача больницы инфекционных заболеваний №2 Дониёра Миразимова.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Мы с начала января наблюдаем, действительно, вспышку, рост заболеваемости. Это уже лабораторно подтверждено, что у нас пошёл «Омикрон», — сказал Миразимов.

По его словам, на сегодня 85% заразившихся идут со штаммом «Омикрон», 15% — «Дельта», которая «тоже не сдаёт позиции, в принципе она не исчезала никуда».

«И параллельно в республике существует, как и раньше, сезонный грипп. Получается, у нас сейчас всё это «напластовалось», — отметил медик.

Он также сообщил, что в больницу ежедневно привозят 15−20 больных в крайне тяжёлом состоянии, «почти все они — люди пожилого возраста, хронические больные и непривитые».