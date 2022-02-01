1 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина может мобилизовать до 2,5 миллиона человек в случае «масштабного вторжения» России в страну.

Мирослава Романенко, , 16:34 — REGNUM Украина может мобилизовать до 2,5 миллиона человек в случае «нового масштабного вторжения» России в страну. Об этом в интервью Associated Press заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, на Украине сейчас есть сотни тысяч участников гражданской войны в Донбассе, получивших военный опыт в Донбассе. Также у миллионов человек имеется разрешение на охоту и собственное оружие.

«Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем призвать к оружию от 2 до 2,5 миллиона человек», — сказал он.

Вместе с тем Данилов отметил, что на данный момент необходимости в мобилизации нет.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

Заявление украинского чиновника обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua и «headlines Украина».

«А как же 90% населения?» — шутит Artur Wolf.

«Ну, это только если вернуть «славаукраинцев» (вероятно, речь идет о националистах — М. Р.) из-за границы. А тут больше партизан, чем упоротых. Мне за Данилова и европейские ценности воевать с братьями-славянами никак не хочется. Мои деды воевали с фашизмом…» — написал Андрей.

«Это они «на глаз» женщин посчитали, которые типа станут на учёт в этом году… Ага, уже все в очереди стоят», — с сарказмом добавила Elena P.

«Вы лучше посчитайте, сколько сразу перебежит на «ту» сторону. Хотя вам никто и не скажет. Будут до последнего делать вид, что с вами. Таковы реалии», — пишет Jack.

«Нормальные люди с головой на плечах пошлют вашу мобилизацию… и свалят к границам ЕС», — отметил Ярослав.

«Та не скромничай, говори — 25 млн», — пошутил Евгений Р.

«Это будет не мобилизация, а могилизация. Как уже было в 2014−15 годах», — отреагировал Baboo Yagoo.

«Удачи им с их мечтами», — написал Sergey.

«Вместе с женщинами-то наберёте такое количество», — добавила Юлия.

«Такое чувство, что вас кто-то спрашивать будет. Если не пойдете — это уголовка», — добавил Patrick.

«А те, кто в перерыве между заработками в Польше приехал подзаработать на майдане в 2014-м, приедут воевать или в этот раз без инициативных и достойных обойдёмся?» — поинтересовался «Бока».

Протесты во время Евромайдана, 2014 год Mstyslav Chernov

"Данилов с Зеленским возглавят колонну?» — задалась вопросом Татьяна.

«В современной войне от количества мобилизованных ничего не зависит, есть ракеты и масса другого оружия, ну и просто можно отключить электричество и газ…» — отметила Таисия.

«Не пойму, какие миллионы? Вы в каком веке живете? Может, еще луки со стрелами выдадите? Сейчас если война, то работают сразу ВКС (Воздушно-космические силы. — М. Р.), всё, что будет отработано, — будет стерто с лица земли. И куда эти миллионы побегут? Не нагнетайте обстановку. Никакой войны не будет. Обстановку нагнетают, чтобы… [украсть] побольше денег из бюджета и отвлечь внимание от всего бардака, который творится… Так что спите нормально и зарабатывайте деньги, чтобы как-то выжить», — подытожил Виктор.

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