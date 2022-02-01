Тверь, , 15:46 — REGNUM Многодетные семьи с невысоким уровнем доходов, проживающие в 16 муниципальных образованиях Тверской области, смогут улучшить жилищные условия в 2022 году. Субсидии муниципалитетам на эти цели распределены на заседании облправительства, которое 1 февраля провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Многодетные семьи — это основа, перспектива развития нашей демографии. У нас в очереди находится ещё 396 семей. Проанализируем, чтобы мы могли в кратчайшие сроки реализовать их потребность в улучшении жилищных условий. Чем больше мы решаем жилищных вопросов — тем больше многодетных и молодёжи остаётся жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость», — отметил Игорь Руденя по итогам заседания облправительства.

Субсидии по результатам конкурсного отбора на условиях софинансирования из местного бюджета в размере не менее 20% будут направлены в Вышневолоцкий и Удомельский городские округа, Торжокский и Бологовский районы, Андреапольский, Лихославльский и Рамешковский муниципальные округа, города Тверь, Кимры, Ржев, поселок Жарковский, посёлок Новозавидовский Конаковского района, посёлок Максатиха. Также средства выделены Каблуковскому сельскому поселению Калининского района, Горицкому сельскому поселению Кимрского района, Великооктябрьскому сельскому поселению Фировского района.

Также губернатор дал поручение выделить дополнительные средства на предоставление субсидии еще одной семье — следующей по очереди за теми, что уже включены в программу, в связи с наличием нераспределенного остатка по данному направлению. Вопрос будет рассмотрен сегодня же, 1 февраля, на заседании бюджетной комиссии Тверской области.

Таким образом, в 2022 году поддержку смогут получить 24 семьи, в которых воспитываются 99 детей. В 2021 году при помощи средств региона жилищные условия улучшили 25 семей, в которых воспитывается 92 несовершеннолетних ребёнка. Жилые помещения были приобретены в 20 муниципальных образованиях.