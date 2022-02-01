Бишкек, , 15:45 — REGNUM В Киргизии сохраняются определённые риски религиозной радикализации. Об этом заявил государственный секретарь республики Суйунбек Касмамбетов, передаёт государственное информагентство «Кабар».

Ислам Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, первой причиной тому служит напряжённая ситуация в Афганистане, создающая угрозу проникновения деструктивных сил во все государства Туркестана.

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«Во-вторых, много вопросов, связанных с качеством религиозного образования, которое получают наши молодые люди. В-третьих, существует риск влияния на общество неконтролируемого религиозного контента в социальных сетях», — добавил он.

Также госсекретарь отметил, что сложно сказать, является ли преобладающая численность людей той или иной религии или же строительство религиозных объектов показателем какого-либо экстремального преображения общества в пользу одной религии.

«Несомненно, надо учесть тенденцию роста религиозности населения, но параллельно укрепляется и развивается принцип светскости государства», — резюмировал Суйунбек Касмамбетов.

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