Бишкек, 1 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Киргизии сохраняются определённые риски религиозной радикализации. Об этом заявил государственный секретарь республики Суйунбек Касмамбетов, передаёт государственное информагентство «Кабар».

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

По словам высокопоставленного чиновника, первой причиной тому служит напряжённая ситуация в Афганистане, создающая угрозу проникновения деструктивных сил во все государства Туркестана.

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«Во-вторых, много вопросов, связанных с качеством религиозного образования, которое получают наши молодые люди. В-третьих, существует риск влияния на общество неконтролируемого религиозного контента в социальных сетях», — добавил он.

Также госсекретарь отметил, что сложно сказать, является ли преобладающая численность людей той или иной религии или же строительство религиозных объектов показателем какого-либо экстремального преображения общества в пользу одной религии.

«Несомненно, надо учесть тенденцию роста религиозности населения, но параллельно укрепляется и развивается принцип светскости государства», — резюмировал Суйунбек Касмамбетов.

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