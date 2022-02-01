Брюссель, , 15:44 — REGNUM Часть ответов в связи с начавшимся в октябре минувшего года расследованием о газовом кризисе в Европе, получила от российской компании «Газпром» Европейская комиссия (ЕК). Об этом 1 февраля заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ариана Подеста.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

«Могу подтвердить, что мы направили ряд вопросов «Газпрому», но также и другим участникам рынка. Мы уже получили от «Газпрома» часть официальных ответов, мы ждем ответов на остальные вопросы», — сказала она.

Также Подеста отметила, что в настоящее время продолжается расследование указанного дела и указала, что ЕК не может давать комментарии по поводу его хода, возможных результатов или сроков окончания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров.