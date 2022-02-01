Москва, 1 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Скорее всего, в ближайшее время можно будет увидеть много исследований, в которых будет продвигаться мысль о том, что стоимость покупки жилья вскоре взлетит до небес и надо спешить вкладываться в квартиры, пока, еще есть такая возможность, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Fishki.net Ипотека

«Сектор не хочет терять деньги и инициирует информационный ажиотаж, чтобы поддержать спрос. Это вполне естественно в свете того, что перегретый рынок жилья близок к откату.

И рост ставок по ипотеке, следующий за ростом ставки Центробанка РФ, будет способствовать охлаждению рынка, до этого перегретого программами льготной ипотеки и скачком общемировой инфляции.

Последняя, кстати, тоже будет, видимо замедляться, в свете ужесточения политики Федрезерва США и других ведущих центробанков. Тем временем через какое-то время, по мере снижения инфляции, ЦБ РФ, вероятно, несколько снизит ставку, чтобы избежать замедления экономики.

Так что с покупкой жилья сейчас опасно спешить — может получиться, что вы не только купите его по завышенной цене, но и ипотеку возьмете по самой высокой ставке. Тем более не стоит сейчас приобретать недвижимость с инвестиционными целями.

Вообще, даже без учета расходов на содержание жилья, реальный рост цен на недвижимость в долгосрочном периоде не превышает общую инфляцию. А если рассчитать доходность таких вложений в валюте, она и вовсе окажется отрицательной», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, платежи по ипотеке в России за шесть месяцев 2022 года вырастут на 21%. К такому выводу пришли эксперты рынка недвижимости.

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