Москва, 1 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Член Совфеда Николай Журавлёв предложил на уровне закона легализовать уже построенные апартаменты.

Иван Шилов ИА REGNUM Апартаменты

«Основной нормой, которая, по нашему мнению, должна оказаться в законе — это распространение (соответствующего статуса) на уже существующие апартаменты», — сказал Журавлёв в эфире телеканала «Вместе РФ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2021 Госдума отложила обсуждение в первом чтении законопроекта о статусе апартаментов. Поправками в Жилищный кодекс правительство РФ предлагает ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по законопроекту о статусе апартаментов, инициатива направлена в Верховный суд для получения отзыва, ожидают мнения регионов, прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга.

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