Тбилиси, 1 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от партии, основанной бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» (ЕНД) на заседании 1 февраля развернули баннер со своим лидером. Об этом рассказал журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Для них и страна, и родина, и государство — этот больной человек. Естественно, от такой политической силы и таких людей не стоит ждать ничего хорошего», — отметил политик.

Он добавил, что в «Мечте» не ожидают от депутатов ЕНД конструктивной работы в парламенте, что отразится на будущем этой партии.

Напомним, депутаты ЕНД бойкотировали парламент с лета 2021 года. 31 января они заявили, что прекращают эту форму протеста. Партия будет добиваться создания парламентской следственной комиссии, которая по расследованию жалоб Саакашвили на содержание в тюрьме.