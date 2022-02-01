Минск, 1 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. «Ответные меры будут жёсткими», — заявил 1 февраля председатель правительства Белоруссии Роман Головченко, комментируя ответ официального Минска на запрет Литвы принимать поезда с белорусскими калийными удобрениями для экспорта через порт Клайпеды.

Government.ru Роман Головченко

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

По мнению белорусского правительства, Литвасвоими односторонними санкциями в отношении Белоруссии нарушила не только межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении, но и ряд других документов, которыми регулируются вопросы транзита для стран, которые не имеют выхода к морю. Белоруссия является именно такой страной, использовавшей литовский порт для экспорта продукции белорусского госмонополиста «Беларуськалий».

Ранее на эту тему: Белоруссия требует от Литвы компенсацию за отказ от транзита калия

Совмин Белоруссии предложил литовским коллегам план урегулирования проблемной ситуации и ждёт ответа. «Если нам не ответят, в ближайшие дни введем ответные меры», — пообещал Головченко.

«Мы давно к этой ситуации готовились, свои поставки переориентировали. За счет более длинного логистического плеча в РФ наши производители немного потеряли в маржинальности, но она будет компенсирована ростом мировых цен. Так что мы, по сути, ничего не потеряли, потеряла экономика Литвы. Более того, мы взыщем все штрафы, которые нам полагаются за расторжение контрактов на перевозку с их стороны. Соответствующие исковые заявления поданы. Взыщем с них в том числе упущенную выгоду. Это большие суммы», — цитирует госинформагентство БелТА главу правительства Белоруссии.

Читайте также новости сюжета: Восточное партнерство