Бишкек, , 15:41 — REGNUM Председатель конституционной палаты Верховного суда Киргизии Карыбек Дуйшеев написал заявление об уходе в отставку. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству сегодня, 1 февраля.

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По словам представителя президента в парламенте Алмасбека Абытова, глава государства обратился к депутатам с просьбой прекратить полномочия Дуйшеева.

Причины, по которым глава конституционной палаты решил покинуть свой пост, чиновник озвучивать не стал.

Также он отметил, что президент Киргизии призывает парламентариев одобрить увольнение по собственному желанию главы Верховного суда Нургуль Бакировой, которая недавно тоже подала в отставку.

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