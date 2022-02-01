Красногорск, , 15:41 — REGNUM Процедура записи в кружки и секции на территории Подмосковья стала проще. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Теперь для записи в несколько кружков или секций достаточно одного заявления, хотя раньше необходимо было писать отдельное заявления для каждого учреждения.

«В регионе огромный выбор кружков и секций, родители и школьники смогут найти занятия на любой вкус. Мы оптимизировали запись в них. Это очень быстро и удобно. Причем кружки могут быть разные: спортивные, творческие и развивающие», — сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

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