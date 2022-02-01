Джакарта, 1 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Число людей, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии, достигло 128 655 689 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По данным министерства здравоохранения Индонезии, первую инъекцию вакцины от коронавируса получили 185 121 652 человека.

В настоящее время вакцинацию в Индонезии прошли медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди, уязвимые слои населения и дети в возрасте 12−17 лет.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за стуки выявили 16 021 случай заражения коронавирусом.