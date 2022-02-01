Бишкек, , 15:35 — REGNUM Правление Национального банка Киргизии приняло решение с 1 февраля повысить ключевую ставку с 8% до 8,5%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

Нацбанк намерен продолжать ужесточение денежно-кредитных условий в целях минимизации негативного эффекта внешних шоков на текущую динамику инфляции и инфляционных ожиданий в республике.

Отмечается, что конъюнктура денежного рынка по-прежнему находится под влиянием значительного роста общего уровня избыточной ликвидности в банковской системе, сформировавшегося на фоне роста неопределенности по поводу восстановления мировой экономики и сохраняющейся геополитической напряженности.

В этих условиях активность работающих на территории Киргизии банков сместилась в сторону краткосрочных размещений на открытом рынке.