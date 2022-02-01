Москва, 1 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Москве начался сбор заявок для участия в городском культурном проекте «Уличный артист в парках». Об этом 1 февраля сообщили в Московском продюсерском центре.

Наталия Судец ИА REGNUM Музыканты

Проект является пилотным. Заявки будут приниматься до 14 февраля включительно. Участвовать в проекте смогут музыканты, актёры, мимы, художники и танцоры, как артисты, так и творческие коллективы.

«Для артистов — это возможность значительно расширить свою аудиторию и повысить интерес к своему творчеству, для посетителей парков — отлично провести время и получить новый культурный опыт, для самих парков — разнообразить свою программу на сезон и привлечь новых гостей», — рассказал руководитель центра Андрей Петров.