Славянский район, Краснодарский край, 1 февраля 2022, 15:34 — REGNUM Новое нефтегазовое месторождение открыто в Славянском районе Краснодарского края, об этом сообщила 1 февраля компания ООО «Газпром добыча Краснодар». В последний раз месторождение углеводородов здесь было открыто в 2003 году.
Новое Западно-Варавенское месторождение обладает подтверждёнными геологическими запасами нефти в объёме 439 тыс. тонн, растворенного газа — 86 млн кубометров.
На Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке расположены Песчаное, Восточно-Прибрежное, Прибрежное и другие месторождения — они образуют Прибрежную группу месторождений, общая ресурсная база которой составляет более 27 миллионов тонн условного топлива.
В ООО «Газпром добыча Краснодар» уточнили, что планируют продолжить разведку Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка бурением поисковой скважины № 1 Калабатской.