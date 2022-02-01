Славянский район, Краснодарский край, , 15:34 — REGNUM Новое нефтегазовое месторождение открыто в Славянском районе Краснодарского края, об этом сообщила 1 февраля компания ООО «Газпром добыча Краснодар». В последний раз месторождение углеводородов здесь было открыто в 2003 году.

Поисковая скважина № 1 Западно-Варавенская Https://krasnodar-dobycha.gazprom.ru

«В результате бурения и испытания поисково-оценочной скважины в западной части Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка получен промышленный приток нефти дебитом 17 м3 в сутки», — говорится в сообщении дочерней компании «Газпрома».

«Подсчитанные запасы рассмотрены и утверждены на заседании Государственной комиссии по запасам Федерального агентства по недропользованию», — уточнил генеральный директор компании Андрей Захаров.

Новое Западно-Варавенское месторождение обладает подтверждёнными геологическими запасами нефти в объёме 439 тыс. тонн, растворенного газа — 86 млн кубометров.

На Прибрежно-Новотитаровском лицензионном участке расположены Песчаное, Восточно-Прибрежное, Прибрежное и другие месторождения — они образуют Прибрежную группу месторождений, общая ресурсная база которой составляет более 27 миллионов тонн условного топлива.

В ООО «Газпром добыча Краснодар» уточнили, что планируют продолжить разведку Прибрежно-Новотитаровского лицензионного участка бурением поисковой скважины № 1 Калабатской.