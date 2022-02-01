Москва, 1 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Большинство руководителей исполнительной власти РФ понимают, что запретить биткоин и другие криптовалюты невозможно технически. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Криптовалюты реально взволновали правящие круги России, да и не только нашей страны. Пока до конца не понятны последствия быстрого развития криптотехнологий (криптовалюты — это одна из множества их разновидностей). Ведь, по сути, благодаря сохраняемым цепочкам транзакций появляется возможность эффективного саморегулированиях социальных и экономических систем. Получается, что большинство функций государства могут заменить криптотехнологии, — сказал Ковригин. — Наверняка правительство РФ и ЦБ совместно примут компромиссный вариант регулирования рынка криптовалют. Большинство руководителей исполнительной власти прекрасно понимают, что запрет оборота биткоина и других криптовалют в принципе технически не осуществить — это как борьба с Telegram».

Скорее всего, как полагает эксперт, правительство РФ примет решение об ограничении инвестирования в криптовалюты неквалифицированным инвесторам.

«И это правильно, так как «крипта» слишком уж волатильна», — считает Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в РФ майнинг останется легальным, но его обложат налогами.