Москва, , 15:34 — REGNUM Недовольство украинского руководства тем, что на него, якобы, оказывают давление, принуждая к выполнению Минских соглашений, несколько преувеличено, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Минские соглашения. 2015 Kremlin.ru

«Гаранты соглашения — Франция и Германия, не только не обуславливают выполнением этих договоренностей предоставление помощи Украине, но даже и не тревожат Киев лишний раз напоминаниями о необходимости их исполнять.

Ту же Россию, которая в соглашениях также выступает в качестве гаранта, а не договаривающейся стороны, гораздо чаще публично грозят наказать за нарушение.

А Украина, не выполнившая практически ни одного пункта, да ещё и регулярно продвигающая свои войска в нейтральную полосу и проводящая обстрелы, никак не страдает от того, что соглашения не выполняются.

Напомним, украинская сторона уже один раз пыталась переписать условия Минска, закончилось это дебальцевским котлом и вторым Минском. Видимо, в Киеве почувствовали в себе достаточно сил для того, чтобы снова попытаться вырубить топором то, что написано пером.

Но существует ненулевая вероятность, что такие действия окажутся для целостности Украины гораздо более губительными, чем выполнение договоренностей и предоставление Донбассу особого статуса.

И не факт, что после этого с украинской стороной кто-то рискнет о чем-то после этого договариваться в свете того, как легко она относится к выполнению обещаний», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения невыполнимы и в случае своей реализации вызовут разрушение Украины.

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