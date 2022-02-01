Вашингтон, 1 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Американская рок-группа Aerosmith отменила европейский тур. Информация об этом появилась 1 февраля на странице организатора концертов SAV Entertainment в Facebook.

daigooliva Стивен Тайлер, вокалист рок-группы Aerosmith

https://www.facebook.com/SAVshow/posts/10161897681164546

«К сожалению, европейский тур Aerosmith ОТМЕНЕН по решению группы», — говорится в сообщении. «Наша команда внимательно следила за ситуацией с распространением COVID-19 и сопутствующими ограничениями, и пришла к выводу, что мы не сможем провести концерты в Европе. Здоровье и безопасность наших фанатов являются для нас главными приоритетами», — объяснили участники коллектива.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках европейского тура группа Aerosmith должна была посетить Россию. Концерт в Москве был запланирован на июнь-июль 2022 года.