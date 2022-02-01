Москва, , 15:33 — REGNUM Свыше двух млн российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» поставила в Венгрию Россия. Об этом 1 февраля рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

Владимир Путин и Виктор Орбан Kremlin.ru

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Как отметил глава Российского государства, встреча в очном формате и диалог — это лучше, нежели телефонный разговор.

«Несмотря на все эти кризисные ограничения, а мы стараемся бороться совместно с COVID-19, поставили (Венгрии) более 2 млн доз вакцины», — сказал он.

Также Путин отметил, что в Венгрии была зарегистрирована российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» и добавил, что в настоящее время ведется работа над вопросом о передачи технологии и производства этого препарата венгерской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство России будет работать с любым избранным премьер-министром Венгрии, но рассчитывает на продолжение сотрудничества с Виктором Орбаном.