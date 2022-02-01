Уфа, 1 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Двух мужчин обвинили в даче взяток сотруднику ГИБДД за незаконную выдачу водительских удостоверений в Уфе. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Водительское удостоверение

По версии следствия, в декабре 2016 года и январе 2019 года фигуранты уголовного дела через посредника передали начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии деньги в общей сумме 26 тысяч рублей за содействие в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов на право управления автомобилями.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Свою вину обвиняемые признали. Материалы дел переданы в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении экс-сотрудника ГИБДД.