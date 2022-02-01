Москва, 1 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Восстановление железнодорожных грузоперевозок на китайском направлении способствовало тому, что цены на доставку товаров перестали расти, а качество контроля морских линий улучшилось. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании STALOGISTIC Александр Видинеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

При этом, по его словам, сохраняются традиционные ограничения, а именно — овербукинг, когда объем размещенных и принятых грузов превышает провозные возможности перевозчика. Существуют также задержки в портах перевалки — в Пусане, Сингапуре, Гамбурге, Роттердаме.

«Инфраструктура всех основных точек импорта в Россию — Владивосток, Находка, Новороссийск, Забайкальск и железнодорожные станции назначения Москвы и близлежащих в Подмосковье — сильно ограничена, что существенно снижает пропускную способность сразу, как только рынок повышает на них спрос», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для Китая по-прежнему характерен недостаток порожнего оборудования, что приводит к росту спекулятивных цен. «Также это остро сказывается на экспортных грузопотоках из России в другие страны: отмечается критическая нехватка как вагонов (все ушли под уголь), так и контейнеров (владельцы перемещают порожние контейнеры в регионы с повышенным спросом на них — Китай и США)», — пояснил Видинеев.

Он добавил: «Эпидситуация в Маньчжурии существенно повлияла на рынок автомобильных перевозок из Китая в Россию. Потоки были перенаправлены как через Монголию, так и через Казахстан. При этом с 14 января карантин в Маньчжурии сняли, но систему электронных очередей не запустили, а систему квот отменили: грузопоток переадресуется на соседние пограничные переходы, где нет достаточной инфраструктуры. Все это в итоге приводит к порче и потере товаров, росту стоимости транспортных услуг и транзитных сроков».