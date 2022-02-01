Москва, 1 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Венгерская сторона узнает подробности переговоров России и НАТО по поводу заключения письменных обязательств. Об этом 1 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности в Европе. Известно, что мы направили НАТО и США соответствующие предложения о заключении письменных обязательств на этот счёт. Я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс», — заявил Путин.