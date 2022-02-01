Москва, , 15:25 — REGNUM Более реальным выглядит показатель роста ежемесячной платы за ипотеку 8−10%, но никак не 21% за полгода, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Ипотека AlexanderStein

«В росте ежемесячной платы по ипотеке при растущих ценах на недвижимость и удвоившейся с минимумов ключевой ставке ЦБ нет ничего необычного, просто воспринимается это достаточно остро на фоне отсутствия роста реальных доходов населения и увеличивающегося объема как ипотечного портфеля, так и кредитного в целом.

Когда недвижимость растет минимум на 15%, а вслед за ключевой ставкой за год на 3−4% увеличивается стоимость банковских денег, в результате примерно на те же самые 20% и растет средний платеж по ипотеке. И прогноз в его предстоящий рост еще на 21% имеет место быть.

Почему будет такой большой рост? Есть несколько факторов. Первое — ключевая ставка ЦБ. Она совершенно точно дойдет как минимум до 9% на ближайших заседаниях, а некоторые инвестдома прогнозируют рост до 10%. Следовательно, и ипотека подорожает как минимум на ту же величину, на которую вырастет ставка ЦБ.

Второе — продолжающийся рост цен на новостройки. Справедливости ради, нужно сказать, то сейчас он уже не столь серьезен и в этом году должен снизиться до уровня росстатовской инфляции, если не ниже.

Но этот фактор все равно больно бьет по карманам заемщиков, заставляя принимать скоропалительные и не всегда верные решения — сдавать квартиры в трейд-ин для быстрой оплаты у застройщика вместо месяца-двух ожидания на рынке, пользоваться срочным выкупом, забывать про торг и возможность получения дополнительных преференций — спрос все равно падает.

Но поддерживать спрос девелоперы стараются через создание ажиотажа и вывода скромных объемов предложения, причем на более позднем этапе стройки квартиры все равно продаются дороже.

Но в любом случае представляется, что за полгода таким бурным рост среднего ипотечного платежа не будет — банально не хватит времени и возможностей. Более трети заемщиков, подававших запросы на ипотеку, отказываются от кредита, цены как минимум на вторичную недвижимость вошли в коррекцию, а рост первички за январь составил менее процента.

Поэтому более реальным выглядит показатель в 8−10%, но никак не 21% за полгода. Теоретически такой рост может произойти за год, но и здесь это маловероятно.

Рост ипотечных ставок будет сопровождаться снижением цен, причем отрастать стоимость жилья после окончания ястребиного периода ЦБ будет далеко не такими темпами — слишком скромны реальные доходы населения, а про их рост говорить пока что не приходится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что платежи по ипотеке в России за шесть месяцев 2022 года вырастут на 21%.

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