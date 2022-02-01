Красногорск, 1 февраля 2022, 15:24 — REGNUM Новый детский сад построят в Ильинском тупике городского округа Красногорск в Подмосковье. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.
Дошкольное учреждение будет рассчитано на 250 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта», — сказал Локтев.
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