Красногорск, 1 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Новый детский сад построят в Ильинском тупике городского округа Красногорск в Подмосковье. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

City-yaroslavl.ru Детский сад

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 250 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году, отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объекта», — сказал Локтев.