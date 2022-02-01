Варшава, , 15:24 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве 1 февраля обвинил Германию в «заряде российского оружия». Об этом сообщает Onet.pl.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нельзя одной рукой якобы выражать солидарность с Украиной, а другой сертифицировать «Северный поток — 2». Запуская газопровод, Берлин позволяет России зарабатывать деньги, которые пойдут на захват Украины. Таким образом, Германия заряжает российское вооружение», — сказал Моравецкий.

Также в рамках встречи польский политик пообещал, что Украина получит от Польши «полную политическую, экономическую и даже военную» помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».