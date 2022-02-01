Улан-Батор, , 15:22 — REGNUM В Монголии с 1 февраля началось празднование Нового года по лунному календарю — Цаган Сар. Сегодня монголы будут отмечать предновогодний день «Битуун», а с 2 по 4 февраля продлятся официальные праздничные нерабочие дни.

Флаг Монголии

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В связи с широким распространением в стране COVID, правительство Монголии поддержало рекомендацию Министерства здравоохранения по отмене всех публичных мероприятий, связанных с празднованием Цаган Сар. В отличие от прошлого года в этом решили организовать традиционное соревнование по национальной борьбе. При этом все зрители и борцы должны сдать тест на коронавирус.

Таким образом в Монголии уже третий год отменяются публичные мероприятия, связанных с национальным праздником. Власти, призывая жителей отмечать праздник только в семейном кругу, обещают не вводить дополнительные ограничения.

В 2022 году жителям страны было сложно готовиться к празднику из-за инфляции. Цена на вареный бараний крестец и традиционные коржи, которые являются обязательными блюдами праздничного стола, в этом году выросла на 40 — 50%.