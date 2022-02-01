Уфа, 1 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Старший советник юстиции Асадулин Артур Равилевич назначен на должность прокурора Гафурийского района Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 31.01.2022 старший советник юстиции Асадулин Артур Равилевич назначен на должность прокурора Гафурийского района сроком на пять лет», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Асадулин родился в 1979 году в г. Стерлитамаке, в 2001 году стал выпускником Башкирского государственного университета. Служит в прокуратуре Башкирии с 2002 года, занимал должности следователя прокуратуры Федоровского района, старшего следователя и старшего помощника прокуратуры г. Стерлитамак, заместителя Ишимбайского межрайонного прокурора. В 2012 году был назначен прокурором Стерлитамакского района.

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