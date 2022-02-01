Бокситогорск, Ленинградская область, , 15:29 — REGNUM В результате лобового столкновения с участием двух легковых иномарок, а затем грузового автомобиля на федеральной трассе «Кола» в Бокситогорском районе Ленинградской области погиб человек. На аварийном участке организовано реверсивное движение. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Смертельное лобовое столкновение на трассе «Кола» Пресс-служба Упрдор Северо-Запад

По предварительной информации, ДТП случилось 1 февраля на 373 км трассы А-114 «Кола» вблизи населённого пункта Чудцы Бокситогорского района Ленинградской области. Около 13:40 мск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей с последующим столкновением с грузовиком Volvo.

«Предварительно имеется информация об одном погибшем и двоих пострадавших. На месте находятся сотрудники МЧС, ГИБДД, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители», — уточнили в федеральном дорожном управлении.

Добавим, что на данном участке с 15:10 мск организовано реверсивное движение.